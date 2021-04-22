Биробиджан, , 11:05 — REGNUM Еврейская автономная область в рамках соглашения с Минфином снижает свою долговую нагрузку. До 2025 года она должна уменьшиться с 78,6% до 50%. Комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о замещении объёма коммерческих кредитов регионов, превышающего 25% собственных доходов, бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, заместитель председателя правительства ЕАО Андрей Садаев заявил, что область гасит свою долговую нагрузку с опережением графика.

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Садаев подчеркнул, что Еврейская АО продолжит развивать собственную экономику и повышать уровень собственных доходов. В регион планируется привлечь инвестиционные проекты, которые увеличат налоговую базу, откроют новые рабочие места

«Возрастёт доходность предприятий, расширится производственная база, из которой платятся налоги на имущество. Рост собираемых платежей по данным позициям позволит быстрее рассчитаться по всем долговым обязательствам», — уточнили в правительстве области.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое он огласил 21 апреля, ориентировано на решение проблем людей в разных сферах, прокомментировал губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн.