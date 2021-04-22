Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга по первому номеру сложности пожарные борются с огнем в многоквартирном жилом доме. Пожар охватил сразу три этажа пятиэтажного здания. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 09:40 мск 22 апреля. В доме 32/3 по улице Софийской огонь охватил сразу несколько этажей, с третьего по пятый.

«Из-за угрозы распространения огня в 10:45 пожару присвоен номер 1БИС», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС четыре единицы техники и 16 человек личного состава.