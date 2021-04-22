Москва, , 11:04 — REGNUM Глава комитета Госдумы по спорту и туризму Борис Пайкин (ЛДПР) направил руководителю Ростуризма Зарине Догузовой, главе Минтранса Виталию Савельеву и руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому письма с просьбой решить возникшую проблему с ростом цен на турпутевки и авиационные и железнодорожные перевозки, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

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Парламентарий сослался на поступающие в комитет жалобы граждан на необоснованное повышение цен за туристский продукт в сфере внутреннего туризма, в том числе в связи с закрытием границ Турции и Танзании.

«В рамках повышения туристического потенциала России на основе увеличения доступности туристских услуг, прошу принять соответствующие меры для решения обозначенной проблемы, не допустив необоснованного роста цен на туристский продукт и транспортные перевозки по внутренним направлениям в условиях ограничения полетов в Турцию и Танзанию», — отметил Пайкин.

Вместе с тем в Ростуризме считают, что программу туров с кешбэком внутри России следует сделать круглогодичной.

В России в настоящее время действует программа кешбэка, которая предусматривает возврат до 20% затрат (не более 20 тыс. рублей) на туристические услуги при внутреннем туризме. Продажи туров с кешбэком возобновились в середине марта и продлятся до 15 июня.

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