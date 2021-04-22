Москва, , 11:03 — REGNUM На матчах чемпионата Европы — 2020 по футболу могут увеличить квоту посещаемости. Об этом 22 апреля сообщил гендиректор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Сейчас эта квота принята на уровне 50% от заполняемости стадиона.

«УЕФА допускает варианты увеличения квоты, то есть любой город до 28 апреля может увеличить вместимость», — сказал Сорокин.

Он предположил, что это можно будет сделать не на все матчи, а на какие-то отдельные. По его словам, полуфиналы и финал — это самые важные матчи, поэтому о них разговор ведётся отдельно.

Ранее сообщалось, что Лондон планирует увеличить цифры разрешенной посещаемости на полуфинальные и финальный матчи.

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