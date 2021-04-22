Белгород, , 11:16 — REGNUM Уголовное дело о фальсификации доказательств по административному делу возбуждено в отношении 32-летней жительницы Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета. Женщина предоставила в суд поддельную справку о своём здоровье.

Белгородка работает в одном из медицинских учреждений. По версии следствия, в январе 2021 года женщина предоставила в мировой суд справку и выписку из истории болезни о наличии у неё заболевания. Таким образом она пыталась избежать ответственности за административное правонарушение — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Подобные действия являются фальсификацией доказательств.

Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.