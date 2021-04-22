Москва, 22 апреля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В послании российского президента Федеральному собранию есть несколько интересных моментов. Это, прежде всего, ответ на основные страхи, которые существуют в обществе, сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко:

Рене Магритт. Терапевт

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«Страх первый — страх сохранения экономического кризиса, соответственно — социальных проблем. И страх второй — это страх войны. Потому что социологи фиксируют: этот второй страх за последнее время значимо вырос. И Путин, собственно, ответил.

На первый страх он ответил анонсом новой экономической программы и целым рядом инфраструктурных решений, своими адресными социальными инициативами по поддержке отдельных групп населения.

Ну, а что касается страха войны, то я думаю, что тут очень чётко сработала очень лаконичная часть, касающаяся внешней политики, констатирующая, что у России достаточно военного потенциала для того, чтобы ответить на любые внешние угрозы. Но в то же время, там, в общем-то, не было никаких резких инициатив. Поэтому я думаю, что психотерапевтический эффект был достигнут».

Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин много говорил о научно-технологическом потенциале страны и развитии регионов.