Москва, , 11:08 — REGNUM Российская экономика вернётся к «доковидному» уровню и выйдет на темпы устойчивого роста до конца 2021 года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников 22 апреля на конференции Ассоциации европейского бизнеса.

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По его оценкам, уже в третьем квартале года экономика страны достигнет уровня, который существовал до пандемии коронавируса. К концу года она выйдет на траекторию устойчивого роста с темпом не менее 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы до конца года восстановить рынок труда.

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