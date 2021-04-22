Лос-Анджелес, США, , 11:00 — REGNUM В Сети появились новые фотографии со съёмок фильма «Соник в кино 2». Об этом сообщило издание Kotaku.

https://twitter.com/pursuit23/status/1384697739640926208

На съёмках в Ванкувере используются пластиковые фигуры некоторых героев, которые позже будут заменены на компьютерную графику. Так, стало известно, что в картине, помимо Соника, появятся лисёнок Тейлз и ехидна Наклз.

Премьера «Соника в кино 2» должна состояться в апреле 2022 года. По сюжету фильма, к Сонику в приключениях присоединятся другие существа из его родного мира.

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