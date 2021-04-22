Москва, , 11:00 — REGNUM На территории Москвы и Подмосковья в выходные дни, 24 и 25 апреля, ожидаются затяжной дождь и заморозки. Об этом 22 апреля рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«У нас выпало 18 мм осадков, но они распределились по разным дням, поэтому рекорда не получилось. На выходных объем осадков будет сопоставим с этим. И понятно, что температурный фон низкий, поэтому, если ночью будут прояснения, у нас уже с начала недели прогнозируют на воскресенье по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Местами, в пониженных участках действительно не исключены заморозки, но для нас это нормально совершенно, в рамках климата», — приводит ее слова ТАСС.

Также синоптик уточнила, что на данный момент Москва и Московская область находится под влиянием тропосферной ложбины, которая ориентирована из Арктики.

«Мы находимся в ее юго-восточной части, поэтому у нас такие колебания температуры — сегодня теплый день, завтра теплый день, накануне было прохладно и выходные тоже будут прохладные», — сказала Макарова.

Кроме того, она добавила, что в этот период в столичном регионе пройдет дождь, а местами возможен мокрый снег, что, по словам синоптика, является нормальным явлением.

«Он быстро тает и даже не все успевают его увидеть», — отметила Макарова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 22 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха — +14…+16 °C.