Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Американская исполнительница Ариана Гранде записала ремикс на песню Save Your Tears канадского певца The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе). Она опубликовала фото официальной обложки трека в своём Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/ArianaGrande/status/1384940484980793344

Премьера композиции состоится в пятницу, 23 апреля 2021 года, в 7 часов утра по московскому времени. Ранее Гранде и Тесфайе опубликовали сниппет предстоящего трека, чем заинтриговали подписчиков.

Для исполнителей это уже третий опыт сотрудничества. Ариана Гранде и The Weeknd до предстоящего ремикса работали над композициями Love Me Harder (2014 год) и Off the Table (2020 год).

