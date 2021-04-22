Таллин, , 10:58 — REGNUM Из-за ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, многие жители Эстонии провели лето 2020 года дома, не выезжая за рубеж, стоит воспользоваться такой возможностью и летом 2021 года.

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Об этом спикер парламента Эстонии, бывший премьер-министр страны Юри Ратас заявил в интервью Raadio 4 в ходе своей поездки по городам и уездам Эстонии. Он посетил город-курорт, летнюю столицу страны, Пярну.

«Поскольку Пярну представляет собой центр туризма, в котором среди прочего много СПА и гостиниц, важно продумать, как ослаблять ограничения так, чтобы они могли восстановить работу. Важную роль в этом играет вакцинация, и в Пярну она идет в достаточно хорошем темпе», — заявил он.

По мнению Ратаса, жителям Эстонии стоит и предстоящее лето провести в родных краях: «Мой призыв простой: и этим летом жители Эстонии могли бы отдохнуть здесь, вновь открыть для себя Эстонию — посетить острова, различные природные центры, заповедники».