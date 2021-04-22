Нур-Султан, , 10:57 — REGNUM Усовершенствованный алфавит казахского языка на основе латинской графики представили в проекте указа президента Казахстана, опубликованном на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

Проект документа предусматривает наделение правительства республики полномочиями по утверждению правил правописания казахского языка. Отмечается, что указ будет способствовать поэтапному переходу казахского языка на латинскую графику.

Напомним, ранее усовершенствованный казахский алфавит был опубликован в январе 2021 года. Он включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, которые охватывают все звуки казахского языка.

Специфические звуки казахского языка обозначены диакритическими символами умляут (̈), макрон (ˉ), седиль (̧), бревис (̌): ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş).

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