Тюмень, , 10:56 — REGNUM Несколько депутатов Тюменской областной думы и их жёны являются землевладельцами и обладателями квартир за рубежом. О этом свидетельствуют их декларации о доходах за 2020 год, опубликованные на сайте регионального парламента.

Депутат Владимир Пискайкин («Справедливая Россия») владеет недвижимостью в Германии. Там в его собственности находятся земельный участок в 94 кв. м, две квартиры — на 112 и 132 кв. м, и три парковочных места. В Болгарии у Пискайкина 1/10 квартиры на 114 кв. м.

Парламентарий Сергей Романов («Единая Россия») обладает 9/10 квартиры в Испании площадью 139 кв. м и машиноместом.

Николай Руссу, который более известен не как депутат от «Единой России» в думе региона, а как глава «Мостостроя-11», вместе с супругой делит квартиру на 97,6 кв. м в Германии, а также машиноместо.

У супруги Алексея Салмина («Единая Россия») в собственности 86% квартиры на Кипре площадью 321 кв. м.

Владимир Столяров («Едина Россия») является обладателем 1/6 квартиры в Болгарии площадью 128 кв. м, ещё 1/6 этой же квартиры принадлежит его жене.