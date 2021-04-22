Выборг, Ленинградская область, , 10:58 — REGNUM В Ленинградской области трехлетняя девочка отравилась растворителем. Сейчас ребенок находится в больнице, к счастью, угрозы для ее жизни нет. По факту случившегося организована доследственная проверка. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

ЧП произошло во дворе дома в поселке Петровский Выборгского района Ленинградской области. К подростку, который красил велосипед, подбежала его трехлетняя сестра и по неосторожности выпила растворитель. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана медицинская помощь.

«В настоящее время угрозы для жизни малолетней нет, — заверили в ведомстве. — Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».