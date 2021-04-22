Москва, , 10:56 — REGNUM Россия хотела бы знать, чем занимаются спецслужбы Евросоюза в других странах. Об этом, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в поддержку Чехии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Настало время для встречных вопросов: чем занимаются спецслужбы стран ЕС по всему миру? Пора главе евродипломатии выступить с подробным отчётом на этот счёт в поддержку стран-членов: где, сколько, что делают», — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Что касается заявления в поддержку Чехии, сделанного Боррелем от лица Евросоюза, то «на эту чушь» Москва уже отвечала, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

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«Прекратите уже заниматься Россией, которая не является членом ЕС. Займитесь друг другом, ставьте друг другу ультиматумы, требуйте, развивайтесь, общайтесь на демократических основах», — посоветовала Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил «российские угрозы» в адрес Чехии, заявив, что Евросоюз поддерживает Прагу и считает её меры в отношении Москвы правильными.

Он добавил, что доверяет выводам Праги о том, что «офицеры российской военной разведки ГРУ» причастны к взрывам на военных складах в чешском населённом пункте Врбетица. Боррель пообещал ответные меры со стороны Брюсселя на «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС».