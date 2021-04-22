Сеул, , 10:57 — REGNUM К 2030 году правительство Южной Кореи выделит на расширение железнодорожной сети 114,7 трлн вон (~$102,7 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно четвёртому общенациональному плану развития железнодорожного транспорта, за 10 лет будут построены 863 км путей.

Одна из основных целей плана — создание сети железных дорог в крупных городах, чтобы уменьшить пробки на автодорогах, особенно в столичном регионе, и улучшить транспортное сообщение с городами-спутниками.

Так, в западной части столичного региона будет построена скоростная железная дорога GTX-D, которая соединит города Кимпхо и Пучхон провинции Кёнгидо. Она позволит сократить время в пути между двумя городами с нынешних 69 до 15 минут. Железная дорога из центра Сеула до аэропорта Инчхон станет скоростной.

Город-спутник — посёлок городского типа, находящийся и развивающийся вблизи более крупного, но не далее 30 км от города или крупного предприятия (фабрика, завод, АЭС), и составляющий с ним единую экономическую и демографическую систему.