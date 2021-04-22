Улан-Удэ, , 10:55 — REGNUM Министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева назвала крайне важным выделение дополнительных средств на ремонт сельских домов культуры, комментируя инициативу президента Владимира Путина. В послании Федеральному собранию он предложил направить 24 млрд рублей на обновление учреждений культуры в сельской местности и малых исторических городах России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«30% всех помещений нуждается в ремонте. 67 домов культуры стоит в очереди в плане развития Дальнего Востока уже с финансированием, а 54 объекта — без источников финансирования», — отметила министр.

При этом заявки на проведение ремонта, реконструкции и строительства новых зданий в районах продолжают поступать.