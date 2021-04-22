Новосибирск, , 10:54 — REGNUM В Новосибирской области с 1 мая стартуют пассажирские перевозки водным транспортом на реке Обь. Перевозки будут осуществляться на пригородной речной линии «Речной вокзал — Седова Заимка». Об этом сообщает региональный минтранс.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Вячеслав Невежин уточнил, что конкурс на право осуществления пассажирских перевозок водным транспортом в 2021 году выиграла компания «Речфлот». Однако министерство совместно с профильными надзорными органами будет держать на контроле качество перевозок.

Предполагается, что пассажирская навигация на р. Обь продлится до 26 сентября 2021 года.