Токио, , 10:54 — REGNUM В версии игры Resident Evil 4 для устройств виртуальной реальности появится возможность стрелять с двух рук. Об этом сообщило издание Kotaku.

Стрельба с двух рук стала не единственным нововведением VR-версии. Теперь все предметы в игре станут физическими объектами, с которыми геймер сможет взаимодействовать — в том числе, напрямую доставать оружие и патроны с пояса главного героя вместо использования инвентаря.

Релиз Resident Evil 4 VR состоится до конца 2021 года. Игра будет доступна на устройствах Oculus Quest 2.

Читайте ранее в этом сюжете: Игры из сборника The Great Ace Attorney Chronicles выпустят вне Японии