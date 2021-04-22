Москва, 22 апреля 2021, 10:53 — REGNUM Временную разметку к параду Победы начали наносить в Москве, сообщил журналистам 22 апреля вице-мэр столицы Пётр Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что разметку начали наносить минувшей ночью. Жёлтую краску нанесли на участке Тверской улицы от Пушкинской до Красной площади.
«Всего будет нанесено пять линий разметки длиной по одному километру каждая», — сказал он.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы призвали водителей к внимательности, отметив, что разметка наносится исключительно для военной техники, которая принимает участие в параде. Движение автомобилей продолжается по обычной схеме.