Элиста, , 10:53 — REGNUM Два летальных исхода среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Республике Калмыкия за последние сутки, сообщает региональный оперштаб 22 апреля.

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 337 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии всего зарегистрировано 20 342 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением более 19,6 тыс. пациентов.

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