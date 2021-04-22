Симферополь, , 10:53 — REGNUM Главный специалист по правовой работе Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, обвиняемый в крупном мошенничестве и в обещании посредничества во взяточничестве, отправлен под стражу по решению суда 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Наручники Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

По версии следствия, мужчина, являвшийся должностным лицом, ввел в заблуждение местную жительницу, решив похитить у нее денежные средства в крупном размере. Он сообщил, что с помощью знакомств поможет ей без судебного решения зарегистрировать право собственности на четыре объекта недвижимости в с. Прибрежное Сакского района. За это мужчина попросил вознаграждение.

Чиновник был задержан оперативными сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Симферополю при силовой поддержке подразделения Росгвардии при получении 800 тысяч рублей. Всего же, как установлено следствием, он получил от местной жительницы 1,5 млн рублей из потребованных им 2,2 млн рублей. Мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд отправил его под стражу.