22 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Арсен Шаяхметов, , 11:43 — REGNUM На прошлой неделе правительство России предложило новую методику показателей эффективности глав регионов, известную как KPI. Усовершенствованные критерии будут ориентированы на реализацию целей национального развития. Пресс-служба правительства сообщает, что новый документ включает в себя 38 параметров: 19 из них учитывают показатели развития за предыдущий год, а ещё 19 устанавливают критерии, по которым оценка будет производится в будущем. Показатели эффективности включают в себя в основном те критерии, которые имеют прямой выход на качество жизни населения: ожидаемую продолжительность жизни, объёмы ввода в строй объектов жилищного строительства, экологическое состояние региона и ряд других.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

KPI как стимул для реализации национальных проектов

Предложенные правительством критерии уже не первые. Сам термин KPI пришёл из бизнеса и представляет собой попытку переложить на систему политического управления методику оценок, принятых в предпринимательском сообществе. Это свидетельствует о том, что глав регионов в России центр оценивает в первую очередь как менеджеров, перед которыми поставлены определённые задачи. Сам набор критериев тоже меняется почти ежегодно. Так, в новом, предложенном правительством, присутствуют такие элементы, как уровень вовлеченности граждан в волонтёрскую деятельность и занятия спортом, динамика посещения культурных мероприятий, «цифровая зрелость» государственных органов. В предыдущем варианте эти показатели эффективности отсутствовали.

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Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что показатели KPI совпадают с темами национальных проектов, в основе которых лежит майский указ Путина.

Илья Гращенков «По ним можно проследить некое качество управления. К тому же пункт №1 — доверие к власти. Если бы губернаторов выбирали на конкурентных выборах, тот этот пункт бы подтверждали избиратели раз в пять лет, а так — это задача для администрации давать предупреждение тем, чьи рейтинги (вместе с «Единой Россией» и рейтингами власти в целом) катятся вниз. Конечно, есть некоторые показатели вроде «цифровой зрелости», которые требуют переработки, так как не очень понятно, о чём вообще речь. Возможно, стоило бы добавить показатели по медиаактивности главы, его оценку в федеральных и региональных медиа, функционал МСУ и уровень развития региональной политики».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев также считает, что критерии оценки, утвержденных правительством, — производное от национальных целей развития.

Константин Калачев «Все как-то забыли, что у Администрации президента есть свои критерии оценки губернаторов, которых вполне достаточно, если нужен повод для отставки того или иного главы».

При этом он обращает внимание на тот факт, что регионы находятся в неравном положении:

«Что доступно в Москве, то недоступно в Кургане. Так что лидеры по ряду оценочных критериев уже очевидны. Например, по цифровизации или посещаемости учреждений культуры. Но в любом случае новый KPI сыграет роль хорошего мотиватора для глав регионов. Хотя лично я считаю, что ключевыми показателями должны быть рост валового регионального продукта, объем привлеченных инвестиций и рост доходов населения. Всё остальное вторично».

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Гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский не склонен преувеличивать значимость показателей KPI губернаторов.

Дмитрий Еловский «Эти показатели позволяют правительству оценить ситуацию в регионах. Однако они не играют ключевую роль в судьбе глав субъектов Федерации. Там куда важнее управляемость, в том числе и политическая, крупные экономические и инфраструктурные проекты, взаимоотношения с федеральными министерствами, с элитными группами на всех уровнях — от федерального до местного. Это невозможно описать в документе, нет таких показателей».

По мнению директора Центра «Региональные исследования» Дмитрия Лобойко, необходимость введения KPI для губернаторов сама по себе вызвана отсутствием работающих демократических институтов, которые могли бы быть «предохранителем от непрофессионализма».

Дмитрия Лобойко «Что мы знаем о KPI для высших должностных лиц регионов в Евросоюзе или США? Ничего, потому что они там не нужны. Кроме того, KPI сам по себе не так важен для центра: кадровые решения принимают не исходя из его многочисленных показателей. Он может быть поводом для отставок, но не причиной. Не зря же многие губернаторы с весьма скромными результатами своей деятельности сидят в своих креслах долгие годы».

Отличники KPI не застрахованы от отставок

В течение последних месяцев в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) произошло ряд резонансных отставок губернаторов. Можно ли их связать с тем, что попавшие в немилость главы регионов не справлялись с реализацией намеченных критериев эффективности? Если посмотреть на то, какие регионы лишились своих руководителей — Мордовия, Ульяновская и Пензенская области — то напрашивается прямая связь. Не секрет, что указанные регионы — аутсайдеры по многим ключевым показателям. И наоборот, Владимир Путин и федеральный центр в целом достаточно часто комплиментарно высказываются относительно глав «сильных» субъектов, например Рустама Минниханова в Татарии и Радия Хабирова в Башкирии.

Владимир Путин во время видео конференции Kremlin.ru

Между тем эксперты не спешат проводить прямых параллелей. Илья Гращенков считает, что неплохие показатели должны быть в богатых регионах — таких как Татарстан, Нижегородская область, Башкирия, Самарская и Саратовская области.

«Проблемы с выполнением KPI могут возникнуть в более депрессивных регионах — Мордовии, Удмуртии и Чувашии, а также Пензенской области. Оренбургская и Кировская области тоже не являются локомотивами производства, но полагаю, там KPI точно вытянут, как и в Ульяновской области и Пермском крае», — отмечает эксперт.

Дмитрий Лобойко также сомневается, что существует прямая связь между выполнением показателей KPI и кадровыми перспективами региональных руководителей:

«Недавно ушедший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не явил миру экономического чуда, не остановил отток населения и т.д., но это не мешало ему 16 лет быть вполне устойчивым. То же можно сказать про саратовского Валерия Радаева с поправкой на более скромный пока срок. Из этого следует, что отличники KPI не застрахованы от отставок. На сегодняшний день ключевыми для центра являются два критерия: уровень социальной напряженности и уровень поддержки партии власти. Всё остальное — шелуха и способ держать в тонусе региональных руководителей».

Говоря о KPI региональных руководителей, надо также помнить о приближающейся кампании по выборам в Государственную думу. Разумеется, критерий, связанный с электоральной устойчивостью, отсутствует в предложенном списке, но опыт показывает, что от результатов выборов часто зависит и судьба глав регионов. Тем более что некоторым из них придётся избираться и на свою должность. Впрочем, опыт пензенского губернатора Ивана Белозерцева показывает, что это не даёт никаких гарантий.