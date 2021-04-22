Чебоксары, 22 апреля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Чебоксарах на городскую администрацию подали иск о взыскании 19,6 млн рублей. Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

С иском в суд вышло общество с ограниченной ответственностью «Центр жилищного строительства», зарегистрированное в Чебоксарах. Ответчиком является администрация города Чебоксары.

Согласно документу, заявленная сумма исковых требований составляет 19 620 000 рублей. Детали иска пока неизвестны.

Заявление зарегистрировано в арбитражном суде 20 апреля. На данный момент оно не принято в производство.