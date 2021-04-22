Москва, , 10:51 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о новых полномочиях сотрудников уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

«После вступления в силу наших поправок, сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы смогут объявлять физическим лицам официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения», — рассказал глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Предостережение — важная мера профилактического воздействия, и наделение сотрудников ФСИН полномочиями по её применению будет способствовать профилактике правонарушений и снижению преступности среди осужденных и лиц, содержащихся под стражей, отметил парламентарий.

В арсенале сотрудников уголовно-исполнительной системы обязательно должны быть не только карательные, но и профилактические меры воздействия, рассуждает депутат.