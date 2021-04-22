Прага, , 10:50 — REGNUM Власти Чехии могут потребовать компенсаций и извинений от России за взрывы складов боеприпасов в Врбетице, заявил глава МИД республики Якуб Кулганек.

По его словам, если какая-то страна совершает международно-противоправное деяние и «причиняет ущерб другому государству, потерпевшая сторона может потребовать его возмещения».

«Это может быть либо восстановление (утраченного) до его первоначального состояния, либо материальная компенсация, либо удовлетворение в форме, например, признания или извинения», — сказал он в интервью газете Lidove Noviny.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России объявил о высылке 20 чешских дипломатов в ответ на такие же действия со стороны Чехии, которая выслала из страны 18 российских сотрудников посольства. Причиной такого шага Праги стало подозрение в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

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