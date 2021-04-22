Лондон, , 10:52 — REGNUM Официальная премьера британского гиперкара Aston Martin Valhalla состоится в 2022 году. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на гендиректора компании Тобиаса Моерса.

Концепт гиперкара Valhalla был представлен ещё в 2019 году на автовыставке в Женеве. Тогда автопроизводитель пообещал создать для модели новый гибридный мотор V6 с двойным турбированным наддувом, который должен был собираться на собственном заводе в Великобритании. Однако планы руководства компании резко поменялись и Valhalla получит мотор от Mercedes-AMG. На данный момент известно, что Aston полностью прекратил разработку своего твин-турбо V6.

Ожидается, что под капот британского гиперкара будет установлен турбированный четырёхлитровый гибридный мотор V8 Mercedes-AMG. Производительность силовой установки составит почти 1000 л. с. Таким образом, Aston Martin Valhalla станет прямым конкурентом итальянскому Ferrari SF90 и британскому McLaren Speedtail.

Ранее в компании Aston Martin сообщили, что к 2023 году марка представит более десятка новых машин с технологиями от Mercedes, а линейка моторов с передним расположением будет полностью обновлена. Будут модернизированы модели DBS, DB11, Vantage и кроссовер DBX.

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