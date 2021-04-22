Элиста, , 10:50 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 16 носителей коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб 22 апреля. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 182 человек. Из них тяжёлом состоянии находятся девять человек, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Режим самоизоляции соблюдают 430 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 342 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 19 618 пациентов.

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