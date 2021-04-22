Анкара, , 10:51 — REGNUM Круглосуточный режим комендантского часа с 22 по 26 апреля вводят на фоне роста выявляемых в Турции случаев заражения коронавирусом власти страны. Об этом говорится в распространённом 21 апреля вечером циркуляре МВД Турции.

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«В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником — Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19:00 22 апреля и закончится в 05:00 26 апреля», — говорится в с обнародованном документе.

Также отмечается, что в данный период жители страны смогут покидать свои жилища только для посещения магазинов продуктов и аптек с 10:00 до 17:00, а также для визитов к врачам и выгула домашних животных.

Отметим, на сегодняшний день в Турции выявлен за все время пандемии 4 446 591 подтвержденный случай заражения коронавирусом, из которых 61 967 — за последние 24 часа.