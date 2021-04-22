Москва, , 10:48 — REGNUM Правительство РФ займется улучшением условий проживания семей военнослужащих Каспийской флотилии. Премьер-министр Михаил Мишустин отдал ряд поручений по итогам поездки в дагестанский город Каспийск, куда несколько лет назад была передислоцирована флотилия.

Председатель правительства озадачил Минэкономразвития, Минобороны, Минстрой, Минпросвещения, Минздрав, Минспорт, Минэнерго, Минфин и Минтранс заданием совместно с правительством Дагестана представить перечень объектов общественной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, которые необходимы для создания комфортных условий проживания семей военнослужащих и жителей города Каспийска.

При этом в срок до 1 сентября 2021 года должны быть определены источники финансирования в рамках государственных программ, говорится в плане мероприятий, созданном по итогам поездки премьер-министра в Дагестан, которая состоялась 14 апреля.

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