Пермь, , 10:47 — REGNUM В Перми утром 22 апреля эвакуировали сотрудников и посетителей из Арбитражного суда, сообщает портал 59.RU.

Эвакуация проводилась из-за тревожного сигнала о заложенном взрывном устройстве в здании. В учреждении отметили, что работу пришлось приостановить на 15 минут. На это время всех вывели из здания суда на улицу.

В настоящее время судебная инстанция функционирует в штатном режиме. Информация о готовящемся теракте оказалась ложной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля из-за сведений о заложенной бомбе пришлось эвакуировать персонал и детей из школы № 81 Перми.

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