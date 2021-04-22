Белгород, , 10:49 — REGNUM Ремонт дорог в ночные часы начинается в Белгороде с 22 апреля. Работы пройдут на семи участках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Рабочие будут срезать старый асфальт методом холодного фрезерования. Ночные смены вводятся в связи со сжатыми сроками ремонта — по условиям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» все работы должны быть завершены к 1 июня.

Всего в Белгороде по нацпроекту в 2021 году отремонтируют 14 участков дорожной сети. На эти цели выделено более 204 млн рублей.