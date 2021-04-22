Евпатория, Крым, 22 апреля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Двое заместителей главы администрации Евпатории, начальник и сотрудник департамента имущественных и земельных отношений задержаны сотрудниками ФСБ 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«С 14:00 начались обыски в кабинетах здания администрации и департаменте имущественных и земельных отношений. После этого сотрудники ФСБ забрали двух заместителей, начальника и сотрудника департамента имущественных и земельных отношений», — сообщил глава города Роман Тихончук каналу «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года был задержан бывший заместитель главы Евпатории по подозрению в получении взятки в крупном размере. Деньги предназначались за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительное согласование в аренду без проведения торгов. Сумму взятки следователи не назвали.