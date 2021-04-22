Брюссель, , 10:47 — REGNUM Официальные лица Евросоюза положительно оценили роль правящей партии «Грузинская мечта» в стремлении достичь компромисса с оппозиционными партиями Грузии. Об этом 22 апреля сообщил находящийся в Брюсселе председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе на своей странице в Facebook.

«Закончил очередной визит в Брюссель, — написал Кобахидзе. — ЕС решительно поддерживает Грузию и её правительство. Все хвалят «Грузинскую мечту» за успешное завершение диалога».

Политик также пообещал, что его партия добьётся вхождения Грузии в Евросоюз.

Напомним, лидеры «Грузинской мечты» и части оппозиционных партий 19 апреля подписали предложенное председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем соглашение о выходе из политического кризиса, разразившегося в Грузии.

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