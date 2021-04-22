Таллин, , 10:43 — REGNUM В Эстонии началась традиционная благотворительная акция в поддержку ветеранов Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. Об этом сообщила ее организатор Татьяна Лаврова на официальном сайте организации veteraan.ee.

Сбор средств проводится для компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается материальная помощь в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

В 2019 году акция собрала рекордную сумму 23 539 евро. На учете в Таллинском обществе ветеранов осталось 225 человек, из которых 91 человек получает также и российскую пенсию, а 134 ветерана — только эстонскую. Средний возраст ветеранов — 96 лет.

Итоги нынешней акции будут подведены 11 мая.