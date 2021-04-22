Хабаровск, , 10:47 — REGNUM Минвостокразвития РФ приступило к запуску масштабной программы строительства комфортного, надежного и при этом доступного жилья — проект «ДОМ.РФ» сможет выдавать займы девелоперам по ставке до 4% годовых, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в части жилищного строительства и планов на ввод в эксплуатацию нового жилья.

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Чекунков заверил, что некоторые идеи в министерстве уже разработаны и начинают внедряться — пока в пилотных вариантах, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«На Дальнем Востоке уже реализуется программа льготной ипотеки с самыми низкими в стране процентными ставками. Новостройки пользуются высоким спросом. Президентом поставлена задача увеличить объёмы ввода жилых домов на Дальнем Востоке в 1,6 раза — до 3,3 миллиона квадратных метров в год. Мы приступили к реализации программы «Дальневосточный квартал», результатом которой станет создание в городах региона новых, современных, комфортных и удобных жилых кварталов. На проекты комплексной застройки предлагаем распространить льготы для резидентов территорий опережающего развития. Совместно с регионами уже разрабатываем пилотные проекты «дальневосточных кварталов» в Забайкалье, Хабаровском и Камчатском краях, в Бурятии», — сказал Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минвостокразвития заявили, что уже до 2024 года в городах появятся «дальневосточные кварталы».