Москва, , 10:42 — REGNUM Снижение в России числа официально зарегистрированных безработных происходит в основном потому, что постепенно растет предпринимательская активность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

«Экономика возрождается после спада, вызванного ограничениями из-за пандемии, восстанавливаются прежние производственные мощности. Это означает появление новых рабочих мест и увеличение нагрузки на уже существующие, — сказал Щербаков. — Правительство, в свою очередь, предпринимает шаги по повышению занятости. В частности, государство готово поддержать предпринимателей, которые наняли на работу граждан, вставших на официальный учет по безработице еще в конце прошлого года. Поддержка коснется затрат, связанных с наймом, включая оплату труда таких работников».

Однако, как подчеркнул Щербаков, снижение уровня безработицы будет плавным.

«Экономика должна сперва вернуться к прежним объемам. Еще одна предпосылка сохранения положительной тенденции — сокращение числа трудовых мигрантов, которое может привести к большему вовлечению в рынок труда граждан России», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин заявил, что в России реальная безработица почти вдвое превышает ее официальный уровень.

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