Москва, , 10:42 — REGNUM Над долларом действительно нависла большая угроза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, которая не согласилась с тем, что цифровой юань станет угрозой для доллара.

«Если попытаться прочитать между строк высказывание главного экономиста Международного валютного фонда, то можно распознать обреченность и неминуемое изменение роли доллара в мире, — сказал Ордов. — Над долларом действительно нависла большая угроза, которая не связана с современными национальными валютами, так как финтех уже давно стер разницу между их наименованиями с точки зрения мировой торговли, сделав валютно-обменные операции мгновенными с минимальными издержками».

Как полагает Ордов, угрозу доллару несут цифровые валюты.

«В частности, цифровой юань может стать гибридным экземпляром цифровой валюты, сохранившим значительную часть госконтроля и интегрировавшим достижения децентрализованных технологий, цифровизации и т. п., — считает Ордов. — Мировая торговля давно мечтает стереть государственные границы и уйти от необходимости использования национальных валют. Цифровой юань может придать новое дыхание процессу глобализации мировой экономики, повысив ее эффективность и окончательно ознаменовав наступление новой цифрой эры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что прежде чем выйти на международный уровень, цифровому юаню придется пройти обкатку на внутреннем рынке Китая.

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