Москва, , 10:42 — REGNUM В стагнирующей экономике России бесполезно ждать, что вырастут реальные доходы населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз Минэкономразвития РФ, согласно которому в 2021 году реальные доходы населения вырастут на 3%.

«С одной стороны, рост реальных доходов на 3% в 2021 году весьма вероятен. С другой, надо учесть, что падение реальных доходов населения в 2020 году составило порядка 3,5%, а рост в 2021 ожидается лишь в 3%. Это не позволит вернуться к докризисному уровню, даже если не принимать во внимание двухзначный рост цен на целый ряд продуктов питания», — сказал Ордов.

По его словам, бесполезно ждать роста показателя реальных доходов населения в стагнирующей экономике.

«Экономические предпосылки отсутствуют, а статистические возможности для манипулирования этим показателем закончились, — сказал Ордов. — Без болезненных реформ уже не обойтись, но и без реформ ситуация становится не менее болезненной».

Напомним, как сообщалось ранее, Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост реальных доходов жителей РФ на 3% в 2021 году.