Москва, , 10:42 — REGNUM Экономика России уже может легко обойтись без наличного рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

«Ни регулятор, ни органы государственной власти не ставят вопрос об отмене наличных денег сегодня и в обозримом будущем. С введением цифрового рубля наличный рубль продолжит обслуживать торгово-денежный оборот наряду с безналичным рублем и цифровым рублем, — уточнил Пушко. — Но экономика легко сможет обойтись без наличного рубля. Технологии уже сегодня позволяют это сделать. А вот человек как потребитель — нет. В этом все дело».

При этом экономист добавил, что в России будет стремительно сокращаться количество сторонников бумажной наличности.

«Смена поколений неизбежно приведет к росту сторонников электронных расчетов, а значит, роль и значимость наличного рубля будет падать. Можно предположить, что уже на горизонте 10−15 лет число сторонников наличных расчетов сильно сократится и, вероятно, стабилизируется на довольно низком уровне, — сказал Пушко. — Это мощный тренд. В цифровой экономике все масштабнее и весомее проявляется роль цифровых инструментов. Денежные инструменты — не исключение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Твердохлеб заявил, что РФ идет к полной отмене наличных денег.