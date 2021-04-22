Новосибирск, , 10:40 — REGNUM В Новосибирской области с 24 апреля начнут действовать сезонные льготы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Некоторым категориям граждан будет предоставлена скидка 50%, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Сезонные льготы предусмотрены для следующих категорий: «Ветеран труда РФ», «Ветеран труда Новосибирской области», «Ветеран военной службы»

Воспользоваться правом льготного проезда новосибирцы смогут до 24 октября 2021 года. Круглогодичные льготы на проезд в пригородном пассажирском транспорте действуют без изменений.

В новосибирском минтрансе уточнили, что постепенный переход движения пригородных электропоездов с зимнего на летнее расписание начался с 12 апреля.