Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM Ростовская епархия планирует получить по закону о реституции одно из зданий Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника. Это следует из письма митрополита Ростовского и Ноовчеркасского Меркурия на имя министра имущественных и земельных отношений Ростовской области Евгения Осыченко.

Епархии приглянулось двухэтажное недостроенное здание на территории бывшего монастыря. В настоящее время объект культурного наследия федерального значения находится в оперативном управлении музея. В 19 веке, по версии Донской митрополии, здесь располагался келейный корпус для проживания монахинь. Постройку планируется воссоздать и использовать «в соответствии с уставной деятельностью епархии». При этом она с 2009 года находится у епархии в безвозмездном пользовании.

ИА REGNUM сообщало, что в течение нескольких лет Ростовская епархия пыталась получить Атаманский дворец и ещё два здания Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника. Общественники и жители казачьей станицы дошли до Верховного суда РФ и отстояли строения.

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