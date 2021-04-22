Хабаровск, , 10:38 — REGNUM В арбитраж Хабаровского края поступил банкротный иск к ООО «Гравзавод Комсомольский». Претензии истца пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск от управления федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю подан в арбитраж 16 апреля 2021 года. Сумма претензий — 1 453 707,18 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается член крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт».

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в сентябре 2006 года для добычи декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Уставный капитал — 13 тыс. рублей. Владельцы — Александр Валеев (50% доли), Рубен Акоджян — 26% и Элеонора Мартиросян — 24%. Управляет активом ООО «Торгсервис».

В декабре 2020 года администрация Комсомольска-на-Амуре взыскала с завода более 600 тыс. рублей долга за аренду земельного участка. Помимо этого, завод был фигурантом судебного спора о строительстве постройки в водоохранной зоне.