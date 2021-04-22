Джакарта, , 10:37 — REGNUM Индонезия получила предложения о помощи в поисках затонувшей подводной лодки Nanggala-402 от ряда стран, включая Россию, сообщает информационный портал Kabar 24.

Глава информационного центра национальных вооруженных сил Индонезии генерал-майор Ахмад Риад пояснил, что Сингапур и Малайзия начали развертывание спасательных кораблей для помощи в поисках подводной лодки.

Кроме того, предложения о помощи поступили из таких стран, как Россия, США, Германия, Турция, Индия и Австралия.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Сингапура отправило в Индонезию спасательное судно для транспортировки подводных лодок.

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