Париж, , 10:37 — REGNUM В Сети появился новый трейлер экшен-игры Necromunda: Hired Gun. Его опубликовали на YouTube-канале компании Focus Home Interactive.

В ролике разработчики рассказали о мире, в котором будут разворачиваться события игры. Помимо этого, они показали несколько новых геймплейных фрагментов.

Релиз Necromunda: Hired Gun ожидается 1 июня 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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