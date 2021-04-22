Ижевск, , 10:36 — REGNUM В Удмуртии до 31 мая будет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На этот период запрещено выжигать сухую траву, хворост и другие лесные горючие материалы на землях населенных пунктов, промышленности, энергетики, связи, а также на участках, непосредственно примыкающих к лесам.

Вводится запрет на разведение костров, а также сжигание мусора и сухой травы. Кроме того, запрещается приготовление пиши с использованием открытого огня.

Для нарушителей режима предусмотрена административная ответственность с наказанием в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей для физических лиц, должностных лиц — до 30 тыс. рублей, предпринимателей без образования юридического лиц — до 40 тыс. рублей, юридических лиц — до 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 апреля с начала года в Удмуртии произошел 61 пожар в связи с горением травы. Только за выходные дни 17−18 апреля в республике зарегистрировали 37 пожаров.