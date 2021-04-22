Москва, , 10:35 — REGNUM Россия готова предоставить вакцину от COVID-19 «Спутник V», когда она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), для вакцинации сотрудников Организации Объединенных Наций. Об этом 22 апреля заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

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«После того как наши вакцины окажутся в списке одобренных ВОЗ и, кстати говоря, европейским регулятором, я думаю, что это все может произойти очень быстро», — сказал Вершинин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» оценивается в 97,6% по результатам анализа данных за четыре месяца вакцинации в России.

Среди 3,8 млн российских граждан, полностью привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, заболеваемость начиная с 35-го дня с даты первого укола составила всего 0,027%.

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