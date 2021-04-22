Чебоксары, , 10:35 — REGNUM В Чебоксарах прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 60,5 млн рублей в связи с возмещением ущерба. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Под уголовное дело преследование попал директор чебоксарской организации, специализирующейся на выпуске алкогольной продукции. По версии правоохранителей, фигурант уголовного дела вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, в результате с января 2015 года по март 2018 года он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, на прибыль организации, а также от уплаты акцизов — общая сумма превысила 60,5 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).

В следственном управлении отмечают, что фигурант уголовного дела в полном объёме возместил ущерб: с учётом штрафных санкций и пени выплачено более 78 млн рублей.

«В связи с полным возмещением причиненного ущерба следователем принято решение о прекращении уголовного дела», — говорят в следственном управлении, обращая внимание на то, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

По неофициальным данным, речь может идти о компании «Букет Чувашии».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта 2021 года Верховный суд Чувашской Республики рассмотрел апелляцию по уголовному делу бывшего директора строительной компании «СУОР», который осуждён за уклонение от уплаты более 100 млн рублей налогов. Ему смягчили приговор.

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