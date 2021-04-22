Москва, , 10:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральном Собранию обратился Западу ни разу его не упомянув, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Солововым» на телеканале «Россия 1»

«Смысл речи заключается не в том, что сказал Путин, а в том, что он не сказал. Он не сказал ничего, чего от него ожидали. В чем его фирменный стиль. Он никогда не делает то, чего ожидают от него… Но эту речь нельзя оторвать от того, что в этот день было выслано десять американских дипломатов. Это все срежиссировано, это высокий класс, там все поняли», — заявил Шахназаров.

По его словам, учитывая холодную войну, которую против России ведет Запад, речь Путина, столь сильно ориентированная на внутреннюю политику, тем не менее, была обращена Западу. И именно тем, что она ничего про этот самый Запад не говорит.

«Все ожидали, что он что-то ответит Байдену… Он никак вообще не отреагировал на все, что было сказано американским президентом. Все ожидали, что будет говориться об Украине. Он не сказал ни слова… Будет ли Россия при каких-то обстоятельствах применять войска, он не сказал», — продолжил режиссер.

Таким образом, Путин продемонстрировал абсолютное спокойствие и не открыл при этом ни одной карты перед Западом. И главный смысл послания в том, что власть держит ситуацию под контролем и гражданам России бояться нечего.