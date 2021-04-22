Москва, 22 апреля 2021, 10:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральном Собранию обратился Западу ни разу его не упомянув, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Солововым» на телеканале «Россия 1»
По его словам, учитывая холодную войну, которую против России ведет Запад, речь Путина, столь сильно ориентированная на внутреннюю политику, тем не менее, была обращена Западу. И именно тем, что она ничего про этот самый Запад не говорит.
Таким образом, Путин продемонстрировал абсолютное спокойствие и не открыл при этом ни одной карты перед Западом. И главный смысл послания в том, что власть держит ситуацию под контролем и гражданам России бояться нечего.