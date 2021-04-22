Москва, 22 апреля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин принял решение по реконструкции инфраструктуры аэропорта в столице Дагестана. Он отдал поручение Минтрансу, Минобороны, Минфину и Минэкономразвития представить предложения по оптимальному варианту реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы.

Шамиль Магомедов Аэропорт Махачкала

«Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и правительством Республики Дагестан представить согласованные предложения по оптимальному варианту строительства (реконструкции) взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту «Махачкала», определив сроки и источники финансирования», — говорится в плане поручений по итогам поездки премьер-министра в Дагестан 14 апреля 2021 года.

Предложения должны быть поданы до 1 июля. Кроме того, до 1 сентября 2021 года мероприятия по реконструкции аэропортовой инфраструктуры в Махачкале должны быть включены в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2030 года.